Es wurden gute Schritte unternommen, die Beziehungen zwischen Iran und Tadschikistan zu verbessern

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi machte diese Bemerkungen am Montag bei einem Treffen hochrangiger Delegationen des Iran und Tadschikistans in Teheran.

„Die Stärkung und Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Tadschikistan ist seit Beginn Ihrer Amtszeit eine Forderung der tadschikischen Außenpolitik“, erklärte der Präsident von Tadschikistan.

In Bezug auf die Vervierfachung des Handels zwischen dem Iran und Tadschikistan sagte Ebrahim Raisi auf einer gemeinsamen Pressekonferenz: „Wir können die bilateralen Beziehungen in gute regionale und internationale Beziehungen verwandeln.“

„Wir haben aus verschiedenen Gründen gute Beziehungen zu Tadschikistan aufgrund seiner Nachbarschaft und kulturellen, religiösen und sprachlichen und zivilisatorischen Beziehungen, insbesondere nach dem Sieg der Islamischen Revolution“, fuhr er fort.

„Heute, mit dem Besuch des Präsidenten von Tadschikistan in Teheran und der Unterzeichnung neuer Abkommen zwischen den beiden Ländern, habe ich keinen Zweifel daran, dass in den Beziehungen ein großer Schritt getan wird“, betonte er.

„Auf der Grundlage des Dialogs zwischen den beiden Ländern sind wir entschlossen, Wirtschaft, Politik, Kultur, Handel und verschiedene Bereiche der Energie, des Tourismus, des Bergbaus sowie der Wissenschaft und Technologie so fortzusetzen, dass beide Länder und die Nation bessere Beziehungen als zuvor sehen“, erklärte Raisi.

„Diese Beziehungen zwischen den beiden muslimischen Nachbarländern können für die beiden Nationen und die Interessen der beiden Länder sehr gut sein“, stellte der iranische Präsident fest.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Seyyed Ebrahim Raisi, hat heute Morgen seinen tadschikischen Amtskollegen im historischen Saadabad-Komplex in der Hauptstadt Teheran empfangen.

Der Präsident von Tadschikistan, Emomali Rahmon, traf am Sonntag an der Spitze einer hochrangigen Delegation in der iranischen Hauptstadt Teheran ein.

Präsident Rahmon wurde vom Energieminister Ali Akbar Mehrabian herzlich empfangen.

Der Besuch des tadschikischen Präsidenten im Iran erfolgt auf Einladung seines iranischen Amtskollegen Seyyed Ebrahim Raisi.

Auch der Präsident der Islamischen Republik Iran besuchte im vergangenen Jahr Duschanbe, wo acht Kooperationsdokumente zwischen dem Iran und Tadschikistan von Beamten beider Länder unterzeichnet wurden.

Der Beginn der offiziellen Mitgliedschaft des Iran in der Schanghai-Organisation war ein weiterer Erfolg des Besuchs von Ayatollah Raisi in Tadschikistan im vergangenen Jahr.