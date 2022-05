Raisi fordert die regionalen Länder auf, ihre Verantwortung für das Staubproblem zu übernehmen

Teheran (IRNA) - In Bezug auf die Probleme, die durch Staubstürme und das Eindringen von Staub in die Städte des Iran und des Irak verursacht wurden, sagte der iranische Präsident: „Heute ist die Bekämpfung von Staub zu einer gemeinsamen regionalen Forderung geworden, und von allen Ländern in der Region wird erwartet, dass sie ihrer Verantwortung in diesem Bereich gerecht werden.“

In einem Telefongespräch mit dem irakischen Premierminister Mustafa Al-Kadhimi am Sonntag drückte Präsident Seyyed Ebrahim Raisi seine Zufriedenheit über die fortschreitende Bewegung der irakischen Nation in Richtung Einheit und die Interaktionen zwischen verschiedenen Gruppen zur Bildung der neuen irakischen Regierung aus. Er sagte, die Verabschiedung eines Gesetzes, das die Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime im irakischen Parlament verbietet, sei ein glücklicher Schritt. Er erklärte, dass die Entwicklung von Kommunikationsleitungen zwischen den beiden Ländern zu Wirtschaftswachstum und Stabilität in der Region führen werde, und betonte die Notwendigkeit, den Bau von Eisenbahnlinien zu beschleunigen. „Palästina ist nicht nur die Angelegenheit der Muslime, sondern die Angelegenheit aller Gerechtigkeitssuchenden in der Welt, und die irakische Regierung und das irakische Parlament haben eine Reihe von Entscheidungen und Maßnahmen zur Unterstützung des palästinensischen Volkes getroffen“, bekräftigte der irakische Premierminister. Er fügte hinzu, dass er die Beseitigung von Hindernissen für die Beschleunigung des Baus der Basra-Shalamcheh-Eisenbahn ernsthaft verfolgen werde. „In Gesprächen mit irakischen Beamten wurde beschlossen, die Zusammenarbeit zur Lösung des Staubproblems in Form einer Absichtserklärung fortzusetzen“, schloss er.