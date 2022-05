Emomali Rahmon wird offiziell von Ebrahim Raisi begrüßt

Der Präsident von Tadschikistan, Emomali Rahmon, traf am Sonntag an der Spitze einer hochrangigen Delegation in der iranischen Hauptstadt Teheran ein.

Präsident Rahmon wurde vom Energieminister Ali Akbar Mehrabian herzlich empfangen.

Der Besuch des tadschikischen Präsidenten im Iran erfolgt auf Einladung seines iranischen Amtskollegen Seyyed Ebrahim Raisi.

Auch der Präsident der Islamischen Republik Iran besuchte im vergangenen Jahr Duschanbe, wo acht Kooperationsdokumente zwischen dem Iran und Tadschikistan von Beamten beider Länder unterzeichnet wurden.

Der Beginn der offiziellen Mitgliedschaft des Iran in der Schanghai-Organisation war ein weiterer Erfolg des Besuchs von Ayatollah Raisi in Tadschikistan im vergangenen Jahr.