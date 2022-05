Tadschikistans Präsident traf in Teheran ein

Emam Ali Rahman, der an der Spitze einer hochrangigen Delegation in den Iran gereist ist, wurde am Flughafen Mehrabad von Energieminister Ali Akbar Mehrabian begrüßt.

Der Besuch des Präsidenten von Tadschikistan im Iran erfolgte auf offizielle Einladung von Ayatollah Raisi.

Auch der Präsident des Iran reiste im September 2021 auf Einladung seines tadschikischen Amtskollegen nach Duschanbe, um am Gipfeltreffen der Shanghai Cooperation Organization teilzunehmen.

Während des Besuchs wurden acht Kooperationsdokumente zwischen dem Iran und Tadschikistan von den Beamten der beiden Länder unterzeichnet, und der Prozess der offiziellen Mitgliedschaft des Iran in der Organisation von Shanghai begann.

Zu den Plänen des Besuchs des tadschikischen Präsidenten in Teheran gehören Konsultationen zwischen den Delegationen der beiden Länder, die Unterzeichnung mehrerer Kooperationsdokumente auf wirtschaftlichem, wissenschaftlichem, politischem und kulturellem Gebiet.