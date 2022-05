Warum sind die Vereinigten Staaten an der Ermordung von Shireen Abu Akleh beteiligt?

In der Stadt Jenin im Westjordanland ist es zu Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern gekommen. Dabei ist die Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh getötet wurden.

Die in der arabischen Welt bekannte Reporterin ist nach einer Schussverletzung am Kopf gestorben.

Die zionistische Armee feuerte wiederholt, um ihre rechtzeitige Rettung zu verhindern. Viele Länder, Institutionen und internationale Organisationen haben als Reaktion auf die Ermordung von Shireen Abu Akleh das Verbrechen verurteilt und gefordert, dass das zionistische Regime für diese Gräueltat zur Rechenschaft gezogen wird und dass eine Untersuchung durchgeführt wird, aber die Vereinigten Staaten haben noch nicht reagiert.

Unterdessen stellte das zionistische Regime die Untersuchung des Todes von Shireen Abu Akleh ein und kündigte an, dass es nicht beabsichtige, den Fall dieser Journalistin zu untersuchen.

Nach Angaben der Palästinensischen Journalistengewerkschaft war sie die 86. Journalistin, die seit der israelischen Besetzung der Westbank und des Gazastreifens im Jahr 1967 getötet wurde, als sie über die Unterdrückung durch das zionistische Besatzungsregime berichtete.

Israelische Truppen greifen die Beerdigung von Shireen Abu Akleh an

Die Tiefe der zionistischen Verbrechen wurde deutlich, als das zionistische Militär die Beerdigung von Shireen Abu Akleh nicht zuließ und ihren Leichnam ins Krankenhaus zurückbrachte.

Der Palästinensische Rote Halbmond gab bekannt, dass bei dem Angriff vor dem französischen Krankenhaus in Jerusalem Dutzende Menschen verletzt wurden. Zionistische Milizen hinderten Menschen daran, in die Kirche zu gehen, und einige Geheimdienstelemente des Regimes stießen mit den Palästinensern zusammen.

Gleichzeitig griffen zionistische Milizen die Trauernden rund um die Kirche an.

Zionistisches Regime: Die Palästinenser sind schuld!

Shireen Abu Aklehs Ermordung und Angriff auf ihre Beerdigung zeigten einmal mehr die strukturelle Natur des israelischen Rassismus und der Gewalt gegen die Palästinenser.

Laut Amnesty International ist die regelmäßige Verletzung der palästinensischen Rechte durch das zionistische Regime Teil eines institutionalisierten Regimes systematischer Unterdrückung und Beherrschung. Es besteht kein Zweifel, dass Shireen Abu Akleh von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde.

Israelische Beamte versuchten wie immer, den Palästinensern die Schuld zu geben und behaupteten, dass palästinensische Bewaffnete für das Verbrechen verantwortlich seien.

Die US-Hilfe für die israelische Armee beträgt 13,8 Milliarden US-Dollar

Seit dem Märtyrertod von Shireen Abu Akleh hat die Biden-Regierung der Erzählung der palästinensischen Seite über den Mord keine Beachtung geschenkt und die zionistische Seite bevorzugt.

Washington spendet jährlich mehr als 3,8 Milliarden Dollar direkt an das israelische Militär, wovon das meiste für in den USA hergestellte Waffen ausgegeben wird. Dies hat dazu geführt, dass die Vereinigten Staaten an israelischen Gräueltaten beteiligt waren.

Unter dem Leahy Act, registriert als demokratischer Senator Patrick Leahy, können die Vereinigten Staaten Einheiten, die Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen begehen, nicht direkt helfen, aber angesichts zionistischer Gräueltaten wurde das Gesetz bisher nicht eingehalten.

Die Vereinigten Staaten haben die Ermordung von Shireen Abu Akleh und die Ermordung anderer Journalist*innen nie verurteilt.

Der Militarismus ist sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch. Die brutale Ermordung von Shireen Abu Aqla und der Angriff auf Trauernde, die ihren Tod betrauerten, ist ein Anlass, Washingtons bedingungslose Unterstützung für die Verbrechen des zionistischen Regimes zu überdenken.

Washingtons Unterstützung für das zionistische Regime

Al Jazeera berichtete, dass die Regierung von Joe Biden von den ersten Momenten des Mordes an der Journalistin an eine „gemeinsame Untersuchung zur Aufdeckung der Unklarheiten im Zusammenhang mit dem Vorfall“ gefordert habe.

Laut diesem Bericht haben die Vereinigten Staaten, nachdem die Nachrichten über den zionistischen Angriff auf Shireen Abu Akleh in sozialen Netzwerken weit verbreitet waren, gegen diese Aktion Stellung bezogen. Aber keiner der US-Regierungsbeamten verurteilte das Attentat.

Einige amerikanische Analysten glauben, dass Bidens anhaltende Unterstützung für Tel Aviv ein Deckmantel für die Aggression des Regimes ist, ebenso wie das Schweigen Washingtons, das gewalttätige Verhalten von Extremisten im Al-Aqsa-Gebiet vor der Ermordung von Shireen Abu Akleh zu verurteilen.

Bidens fortgesetzte Unterstützung für zionistische Verbrechen

Seit mehr als einem halben Jahrhundert politischer Aktivität hat der US-Präsident die Israelis immer in ihrem Konflikt mit den Palästinensern und den Arabern unterstützt. Biden engagiert sich seit seinem ersten Besuch in den besetzten Gebieten im Jahr 1973 für die Sicherheit Israels.

Biden war auch ein großer Befürworter der Bereitstellung fortschrittlicher Militärtechnologie für Israel während der Präsidentschaft von Barack Obama, wie zum Beispiel dem Iron Dome-System.

Biden hat seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 erklärt, dass er von Donald Trumps Entscheidung, die US-Botschaft in das besetzte Jerusalem zu verlegen, nicht zurücktreten werde.