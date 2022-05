Iran: 2 griechische Schiffe sind wegen Seerechtsverletzungen beschlagnahmt worden

Teheran (IRNA) – Die iranische Organisation für Häfen und Seeschifffahrt (PMO) kündigte in eriner Erklärung am Samstag an, dass das Land zwei griechische Öltanker in den Gewässern des Persischen Golfs wegen „Seerechtsverletzungen“ beschlagnahmt habe.

„Zwei griechische Schiffe wurden aufgrund von Seerechtsverletzungen festgesetzt, und die Angelegenheit wird auf der Grundlage von Beweisen und Dokumenten untersucht, und nach Vervollständigung der Dokumente werden die erforderlichen rechtlichen Schritte eingeleitet“, hieß es in dieser Erklärung. „Alle Besatzungen beider griechischer Schiffe befinden sich bei bester Gesundheit und während sie an Bord sind, werden sie gemäß internationalem Recht geschützt, gepflegt und mit allen notwendigen Dienstleistungen versorgt“, gab die iranische Organisation bakannt. Die Organisation betonte in der Erklärung, dass die Islamische Republik Iran als Mitglied des Seearbeitsübereinkommens von 2006 ihren Verpflichtungen gegenüber allen Seeleuten, insbesondere ihren Gästen, nachkomme. Die iranischen Revolutionsgarden haben im Persischen Golf zwei griechische Ölanker beschlagnahmt.