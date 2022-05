In der modernen Kriegsführung spielen Drohnen eine wichtige Rolle

Teheran (IRNA) - Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte betonte die Bedeutung von Drohnen in der modernen Kriegsführung und sagte: „Die Armee ist mit neuen Methoden und Ausrüstungen in die Szene eingetreten, und glücklicherweise haben wir diese Fähigkeit heute in der Armee im Bereich der UAVs gesehen.“

Nach dem Besuch der strategischen UAV-Basis 313 erklärte General Mohammad Bagheri unter den Armeekommandanten und Aktivisten auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Armee-UAVs: „Heute ist für mich ein äußerst wertvoller und außergewöhnlicher Tag, um eine so bedeutende Macht im Bereich der UAVs in der Armee der Islamischen Republik Iran und in einer der UAV-Stützpunkte zu sehen, auch auf strategischer Ebene.“ „In den heutigen Schlachten, in verschiedenen Operationen, werden Drohnen unter den Ausrüstungen und Methoden des Kampfes immer wichtiger. Drohnen auf diesem Niveau zu entwerfen und vom Militär zu bauen, ist keine leichte Aufgabe“, fügte er hinzu. „Nicht nur UAVs, sondern die gesamte Ausrüstung, die zum Bau eines UAVs benötigt wird, und Waffen werden in unserem Land gebaut“, betonte Mohammad Bagheri. „Eines der Anliegen all unserer Kommandanten ist es, die Ausrüstung der Vergangenheit für mögliche zukünftige Schlachten vorzubereiten. Heute haben wir die Drohnen gesehen und sind dankbar, dass in diesem Bereich viel Arbeit geleistet wurde“, stellte er fest.