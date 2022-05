Es wurden Vorbereitungen für den Export von 4 Millionen Impfstoffdosen Irans in andere Länder getroffen

Teheran (IRNA) - Der iranische Gesundheitsminister kündigte bei seinem Besuch in der 23. Ausstellung für medizinische Geräte an: „Es wurden Vorbereitungen für den Export von 4 Millionen Impfstoffdosen aus dem Iran in andere Länder getroffen, und wir exportieren derzeit Impfstoffe nach Venezuela.“

„Das Gesundheitsministerium hat unter besonderer Berücksichtigung des internationalen Sektors und der Koordinierung mit dem diplomatischen Apparat der Erschließung internationaler Märkte für Hersteller Vorrang eingeräumt“, erklärte Bahram Einollahi. „Bei diesem Treffen sprachen wir mit zehn Gesundheitsministern, die alle anerkannten, dass die Islamische Republik trotz der repressiven Sanktionen das mächtigste Land in der Region ist. Die Minister all dieser Länder forderten den Import von gesundheitsorientierten Produkten aus dem Iran“, fügte er hinzu. Als eine der großen Errungenschaften der 13. Regierung bezeichnete der Gesundheitsminister die Zusammenarbeit des Volkes und der Hersteller medizinischer Geräte bei der Corona-Bekämpfung als wichtig. „Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden wir in den kommenden Jahren Exporteure von medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien sein“, betonte Einollahi.