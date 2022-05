New York Times: Israel gesteht die Ermordung des IRGC-Mitglieds „Sayad Khodaei“

The New York Times berichtete am Mittwoch, dass Israel US-Beamten mitgeteilt habe, dass es das Attentat ausgeführt habe, so ein Geheimdienstmitarbeiter, der mit der amerikanisch-israelischen Kommunikation vertraut sei.

Laut dem Bericht lehnte der Sprecher des israelischen Premierministers es ab, sich zu den Morden zu äußern.

„Die Pläne zur Ermordung des Mitglieds des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Sayad Khodaei, reichen wahrscheinlich mindestens bis Juli 2021 zurück“, gab The New York Times bekannt.

„Einige iranische Analysten haben gesagt, dass diese Aktionen und Anschuldigungen Israels gegen den Iran darauf abzielen, die Vereinigten Staaten daran zu hindern, die IRGC von der Liste der sogenannten ausländischen Terrororganisationen zu streichen, und somit eine Vereinbarung zur Wiederbelebung des Atomabkommens zu verhindern“, fuhr diese Zeitung fort.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte am Dienstag Ortszeit zur Ermordung von Hassan Sayad Khodaei vor seinem Haus in Teheran: „Wir haben die Berichte angesehen. Wir hatten keine Rolle oder Beteiligung an der Tötung (Ermordung) dieser Person.“

In der Stadt Teheran ist am Sonntag ein Mitglied der Revolutionsgarden vor seinem Haus erschossen worden. Oberst Sayad Khodaei ist bei einem bewaffneten Angriff von zwei Motorradfahrern auf einer Straße in der iranischen Hauptstadt getötet worden.