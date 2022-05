Iran: Humanitäre Hilfe dürfen keinesfalls politisiert werden

New York (IRNA) - Der Botschafter und ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen bestand am Mittwoch auf der Notwendigkeit, die Entsendung humanitärer Hilfe in Konfliktgebiete zu erleichtern, und betonte: „Humanitäre Hilfe sollen unter keinen Umständen politisiert werden.“

In einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat am Mittwoch zum Thema Zivilschutz in bewaffneten Konflikten wies Majid Takht-e Ravanchi auf die Auswirkungen des Konflikts auf den Nahen Osten hin: „Die Konflikte haben verheerende Auswirkungen auf den Nahen Osten, wo das humanitäre Völkerrecht eindeutig verletzt wird.“ „Im Jemen haben Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser, Telekommunikationsinfrastruktur, Straßen, Fabriken, Häuser und andere zivile Ziele zu akuter Ernährungsunsicherheit geführt. Die humanitäre Lage in Palästina hat sich infolge der jahrzehntelangen israelischen Besatzungs- und Apartheidspolitik verschlechtert“, fuhr er fort. „Der Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten ist ein grundlegendes Prinzip des humanitären Völkerrechts. Die Covid-19-Epidemie hat auch das öffentliche Leid verschärft und die Gesundheitssysteme stärker unter Druck gesetzt“, betonte Takht-e Ravanchi.