Geschäftsträger der griechischen Botschaft ins Außenministerium einbestellt

Teheran (IRNA) - Nach der Beschlagnahme eines Frachtschiffs unter der Flagge der Islamischen Republik Iran in griechischen Gewässern wurde heute der Geschäftsträger der griechischen Botschaft in Teheran (in Abwesenheit des Botschafters) in das iranische Außenministerium einbestellt.

Während des Treffens erinnerte der Leiter des Mittelmeerbüros des Außenministeriums die griechische Regierung an ihre internationalen Verpflichtungen bezüglich des Notstopps des Schiffes wegen eines technischen Defekts und hielt eine Kapitulation Griechenlands unter illegalem US-Druck für inakzeptabel. Er fügte hinzu: 'Die Beschlagnahme eines Schiffes, das die Flagge der Islamischen Republik Iran trägt, ist ein Beispiel für internationalen Raubüberfall, für den die griechische Regierung und die Täter dieser illegalen Beschlagnahmen verantwortlich sind.' Laut dem iranischen Beamten wird die Islamische Republik ihre gesetzlichen Rechte nicht aufgeben und erwartet, dass die griechische Regierung ihre internationalen Verpflichtungen im Bereich Schifffahrt und Schifffahrt einhält. Der Geschäftsträger der griechischen Botschaft kündigte außerdem an, dass er das Ausmaß des Protests und der Unzufriedenheit der Regierung der Islamischen Republik Iran an seine jeweilige Regierung weitergeben werde.