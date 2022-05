Äußerungen des britischen Botschafters über Abadan verärgerten die Iraner

Der Zwillingsturm der Metropole in Abadan stürzte am Montagmittag ein, wobei 14 Menschen getötet und 37 weitere verletzt wurden.

Nach diesem Vorfall schrieb der britische Botschafter in Teheran auf seiner Twitter-Seite: 'Im Namen des britischen Volkes spreche ich den Menschen in Abadan, insbesondere den Opfern des Metropole-Vorfalls, mein aufrichtiges Beileid aus.'

Die Veröffentlichung dieses Tweets durch 'Simon Shercliff' löste sofort eine Welle von Reaktionen iranischer Nutzer auf Twitter aus.

Ein User schreibt diesbezüglich: „Vielen Dank für Ihr Beileid. Ich möchte nicht an die Geschichte der britischen Verbrechen gegen das iranische Volk erinnern. Für die Zukunft sage ich, wenn Sie ehrlich mit dem iranischen Volk sympathisieren, heben Sie die Sanktionen gegen das iranische Volk auf.'

Ein anderer Benutzer fügte hinzu: 'Was ist mit der Besetzung, der Hungersnot und dem Völkermord an 10 Millionen Menschen im Iran? Fast die Hälfte unserer Landsleute wurden von Ihnen getötet!'

'Ihr Beileid ist weder akzeptabel noch glaubhaft, Die Anteilnahme des Fuchses für das Leid eines Löwen … ist ein Trick, bei dem alle Geheimnisse preisgegeben werden, Wir brauchen Satans Gebete nicht, wir vergeben und vergessen nicht.', ist eine weitere Reaktion auf den Tweet des britischen Botschafters.

Eine andere Person schrieb als Antwort auf diesen Tweet: 'Es ist besser, sich zuerst für den Völkermord an 10 Millionen Iranern durch die Briten zu entschuldigen.'

Ein anderer Benutzer schrieb: 'Im Namen des Volkes von Abadan an die britischen Kolonisatoren werden wir die Erinnerungen an Ihr Verbrechen gegen das Volk von Abadan nicht vergessen. Sie können sich auf das Buch ‚It’s the work of the Britain‘ Ihres ehemaligen Außenministers Jack Straw beziehen.'

Ein anderer schrieb: 'Botschafter von Little Britain! Sie haben sogar die iranische Nation im Bereich Lebensmittel und Medizin boykottiert und alle ihre Verpflichtungen erfüllt. Fügen Sie dazu das Verbrechen hinzu, terroristische Gruppen zu unterstützen, Saddams Aggressionsregime, den Iran zu besetzen und die verhassten Pahlavi-Herrscher für 57 Jahre einzusetzen, und all die Kolonialverträge!'