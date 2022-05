'Feindselige Rivalitäten zwischen Mächten' und 'Krieg' haben die Weltverhältnisse erschwert

Mit Bezug auf die Größe, Bevölkerung, Geographie, Geschichte und das vielfältige Klima des Iran betonte er: Ein Land mit der Position des Iran zu führen, sei eine wichtige Aufgabe und angesichts der aktuellen besonderen Bedingungen der Welt naturgemäß schwierig und komplex.

Der Anführer der Islamischen Revolution wies darauf hin: Natürlich ist die Verwaltung in der heutigen Welt für alle Länder schwierig geworden.

Ayatollah Khamenei erläuterte die Gründe für die besondere Situation in der Welt: 'Die feindlichen Rivalitäten der Mächte und die Drohungen der Atommächte gegeneinander, militärische Bewegungen und Drohungen und der Krieg in der Nähe von Europa als einer der am stärksten vom Krieg heimgesuchten Regionen der Welt, sind Faktoren, die die aktuelle Weltlage so besonders machen, und in einer solchen Situation ist die Verwaltung von Ländern schwieriger und komplizierter geworden.

'Zusätzlich zu den Bedingungen, die in allen Ländern vorherrschen, wird der Iran ständig von den Weltmächten in verschiedenen Dimensionen herausgefordert, aufgrund der Präsentation eines neuen Modells, der religiösen Demokratie, die den Regulierungstisch des Herrschaftssystems gestört hat.', so er.

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution betonte, dass die Islamische Republik Fortschritte mache und trotz aller Feindseligkeiten erfolgreich sei, und fügte hinzu: 'Vertreter des Parlaments, der Regierung, der Justiz und anderer Gremien sollten alle wissen, welch großartige und wichtige Führung sie ausüben und demetsprecehnd sollten sie ihre Sorgfalt erhöhen.'

Zu Beginn des Treffens beschrieb Dr. Qalibaf, Sprecher des iranischen Parlaments, die Aktionen der Abgeordneten in den letzten zwei Jahren und sagte, dass die „Neutralisierung der Sanktionen“ die Hauptstrategie des Parlaments ist und innerhalb dieser Strategie des Parlaments sei versucht, ein 'Paket von Änderungen in den Wirtschaftsgesetzen' zu erreichen.