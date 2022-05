Der iranische Außenminister nimmt am Weltwirtschaftsforum „Davos“ teil

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdolahian verließ Teheran am Mittwochmorgen in Richtung Schweiz, um am Weltwirtschaftsforum Davos teilzunehmen, das am 22. Mai begann und am 26. Mai in der Schweiz endet.

Die Sitzung der Weltwirtschaftsforum wird in Anwesenheit der politischen und wirtschaftlichen Führer aus aller Welt in Davos eröffnet. An diesem jährlichen Treffen nehmen führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien teil, die sich an der internationalen Agenda beteiligen möchten. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause findet das Forum persönlich statt. Auf der Veranstaltung werden die Situation in der Ukraine, dringende humanitäre und Sicherheitsfragen, die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie, der Kampf gegen den Klimawandel und der Einsatz von Technologien der vierten industriellen Revolution erörtert.