Amir Abdollahian spricht mit syrischen, irakischen und kuwaitischen Außenministern über das Staubproblem

In diesen Telefonaten betonte Amir Abdollahian die Sensibilität und Dringlichkeit der Bewältigung des Staubproblems, das zu einer Störung des normalen Lebens der Menschen und einer Bedrohung des normalen Lebens geführt habe.

Es wurde beschlossen, dass der irakische Außenminister dieses Thema mit seinem saudischen Amtskollegen weiterverfolgen wird, damit sich das Land ebenfalls an dieser regionalen Initiative zur Lösung dieses Problems beteiligen und helfen kann.

Es wurde auch beschlossen, diesbezüglich eine gemeinsame regionale Fachtagung abzuhalten.

Der kuwaitische Außenminister versprach, die Entsendung einer iranischen technischen Delegation weiterzuverfolgen.

Auch Amir Abdollahian sprach kürzlich in einem Telefonat mit seinem türkischen Amtskollegen über das Thema, und der türkische Außenminister kündigte die Bereitschaft seines Landes an, sich aktiv an diesen Konsultationen und Kooperationen zu beteiligen.