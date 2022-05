Oman und Iran; das neue Kapitel der Partnerschaft im Schatten der Nachbarschaftsdiplomatie

Seyed Ebrahim Raisi traf am Montag, den 2. Mai, an der Spitze einer hochrangigen politisch-wirtschaftlichen Delegation auf offizielle Einladung des Sultans von Oman in Maskat, der Hauptstadt des Landes, ein und wurde von „Haitham bin Tariq Al Saeed“ herzlich begrüßt.

Die Anwesenheit des Sultans von Oman neben dem Flugzeug mit dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran widerspricht den Verfahren und Protokollen des Empfangs, der ebenso wie der Besuch des Präsidenten in Katar und der Empfang des Emirs von diesem stattfanden Land, zeigte den Erfolg dieses Besuchs.

Der herzliche Empfang des Sultans von Oman beim Präsidenten der Islamischen Republik Iran, wie er während des Besuchs von Ebrahim Raisi in Katar stattfand, zeigte den Erfolg dieses Besuchs.

Bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Premierminister von Oman, Fahd bin Mahmoud Al Saeed, beschrieb der Präsident den Iran als eine gute Option für die Menschen des Landes im Bereich Medizin und Gesundheit und sagte, dass die Islamische Republik trotz der Sanktionen in allen Bereichen Fortschritte gemacht habe. Es gibt zwei Bereiche der Medizin und den Kern in diesen Bereichen.

Unter den in Maskat lebenden Iranern sprach Raisi über die Anhebung des Handelsniveaus zwischen Teheran und betonte die Erleichterung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den im Oman lebenden Iranern und omanischen Wirtschaftsaktivisten mit dem Iran.

Die schnellstmögliche Gründung der Iranischen Handelskammer im Oman, die dazu beitragen wird, die gegenseitigen Kapazitäten von Iran und Oman besser zu verstehen, war eine weitere Entscheidung, die während dieser Reise getroffen wurde.

In einer abschließenden Erklärung gaben der Iran und Oman das Abkommen zwischen Teheran und Maskat über neue Wirtschaftspartnerschaften bekannt und beschrieben die Reise als auf starken historischen Bindungen zwischen den beiden Nationen beruhend.

In einer abschließenden Erklärung kündigten der Iran und der Oman ein Abkommen zwischen Teheran und Maskat über neue Wirtschaftspartnerschaften an und nannten die Reise auf der Grundlage historisch starker Beziehungen zwischen zwei befreundeten Nationen.

Der Iran ist seit langem der wichtigste Handelspartner der Staaten am Persischen Golf, insbesondere des Oman, und in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren Handels- und bilaterale politische Beziehungen, regionale und überregionale Fragen wichtiger denn je .