Iran wird die Täter der Ermordung des IRGC-Mitglieds „Sayad Khodaei“ hart bestrafen

„In den letzten Tagen haben wir einen großen Märtyrer verloren, und wieder einmal demonstrierten die eingeschworenen Feinde des Systems der Islamischen Republik Iran ihre böse Natur und trennten uns von einem geliebten Menschen, der eine Manifestation des Widerstands war. Wir werden diejenigen, die diesen Mord begangen haben, mit besonderer Aufmerksamkeit bestrafen“, sagte Masoud Setayeshi am Dienstag.

„Ich habe auch eine Botschaft für die falschen Befürworter der Menschenrechte: Diejenigen, die behaupten, den Terrorismus zu bekämpfen, sollten wissen, dass sie sich vor Gott und der Welt schämen werden. Die iranische Nation hat vier Jahrzehnte voller Verbrechen gesehen und die Feinde versuchen, die Bewegung der großen Nation Iran zu stoppen, was niemals passieren wird“, fuhr er fort.

In der Stadt Teheran ist am Sonntag ein Mitglied der Revolutionsgarden vor seinem Haus erschossen worden. Oberst Sayad Khodaei ist bei einem bewaffneten Angriff von zwei Motorradfahrern auf einer Straße in der iranischen Hauptstadt getötet worden.