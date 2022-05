„Wir ermutigen alle Parteien, zum Atomabkommen zurückzukehren“

„Wir beanspruchen keine formelle Vermittlung zwischen dem Iran und dem Westen“, erklärte Tamim bin Hamad al-Thani vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

„Wir sollen nicht darauf verzichten, die Konfliktparteien zusammenzubringen, und diese Bemühungen sollen im Einklang mit der UN-Charta stehen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten oft gesehen, dass die Rolle der Vereinten Nationen und die Rechtsstaatlichkeit in den internationalen Beziehungen übersehen wurde“, fügte er hinzu.

„Wir arbeiten an der Bewältigung und Lösung von Kriegen und Konflikten, auch in Afghanistan, und wir stehen in Kontakt mit den an der Ukraine-Krise beteiligten Parteien, und wir sind bereit, uns stärker für eine friedliche Lösung einzusetzen“, betonte der Amir Katars.

„Wir werden unser Bestes tun, um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu einer Gelegenheit zu machen, unsere Region kennenzulernen“, schloss er.