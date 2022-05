Die Positionen Irans und des Oman stimmen in vielen Fragen überein

Teheran (IRNA) - Der iranische Präsident sagte am Dienstagmorgen nach der Rückkehr von einem offiziellen Besuch in Oman: „Die Positionen von Teheran und Maskat stimmen in vielen Fragen weitgehend überein.“

„Gute Beziehungen zwischen Iran und Oman werden die regionale Zusammenarbeit stärken. Bei den heutigen Treffen mit hochrangigen omanischen Beamten wurde betont, dass es für die beiden Länder notwendig ist, diese Zusammenarbeit auf regionaler und internationaler Ebene zu haben“, erklärte Seyyed Ebrahim Raisi. „Die Wirtschaftsaktivisten und Geschäftsleute der beiden Länder untersuchten ihre Probleme in den Bereichen Handel, Geldtransfer, Finanzfragen, Bankwesen und Zoll, und es wurde beschlossen, dass die Hindernisse in diesem Bereich bald beseitigt werden, um den Weg für den Handel und die wirtschaftliche Arbeit zu ebnen“, fügte er hinzu. „Sowohl omanische als auch iranische Händler sind mit den Kapazitäten der beiden Länder nicht so vertraut. Es wurde erwogen, dass das iranische Handelsbüro in Oman so bald wie möglich eingerichtet werden soll, um die Kapazitäten der beiden Länder den Wirtschaftsakteuren vorzustellen“, betonte der iranische Präsident. „Im Ausland lebende Iraner haben wie Iraner im Inland Rechte, die die Regierung durchsetzen muss. Das Außenministerium und der Rat der Iraner im Ausland sollen daran arbeiten, die Probleme der im Oman lebenden Iraner zu minimieren“, stellte er fest.