Hinweise von den Angreifern des Märtyrers Khodaei gefunden

In einem Interview mit IRNA am Montag am Rande des Gedenkens an die geistlichen Märtyrer der Provinz Teheran fügte Mojtaba Zolnouri hinzu: 'Dieser bittere Vorfall wurde von arroganten Elementen begangen, und wir vermuten, dass die israelische Söldner diesen Verbrechen begangen haben.'

Er erklärte, dass die Zionisten einen hohen Preis zahlen und noch mehr zahlen werden, da sie sich bereits Sorgen um die Sicherheit ihrer Botschaften auf der ganzen Welt machen.

Unsere Sicherheitsapparate, wie das Geheimdienstministerium, der IRGC-Geheimdienst und die Polizei, werden versuchen, die Angreifer zu verhaften, wo immer sie sich verstecken.

Laut diesem Mitglied der Kommission für Nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments haben das Geheimdienstministerium, das IRGC und die Polizei Hinweise auf die Angreifer von Oberst Sayad Khodaei gefunden.

In der Stadt Teheran ist am Sonntag ein Mitglied der Revolutionsgarden vor seinem Haus erschossen worden. Oberst Sayyad Khodaei ist bei einem bewaffneten Angriff von zwei Motorradfahrern auf einer Straße in der iranischen Hauptstadt getötet worden.

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des IRGC verurteilte in einer Erklärung den kriminellen Akt und betonte, dass die notwendigen Maßnahmen zur Identifizierung und Verhaftung des oder der Angreifer erwartet werden und im Gange sind.