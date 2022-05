Irans Präsident bezeichnet Rache für den Märtyrertod des Mitglieds der Revolutionsgarden als unvermeidlich

Teheran (IRNA) - Der iranische Präsident Seyyed Ebrahim Raisi drückte am Montag sein Beileid für den Märtyrertod eines Mitglieds der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) aus, das als Oberst Sajjad Khodaei identifiziert wurde und am Sonntag in Teheran getötet wurde.

Raisi unterstrich die Notwendigkeit, dieses Verbrechen, an dem zweifellos Weltarroganz beteiligt ist, strafrechtlich zu verfolgen. „Diejenigen, die von den Streitkräften der Verteidiger der Heiligen Schreine besiegt wurden, zeigen damit ihre Verzweiflung“, sagte er. „Ich betone die ernsthafte Verfolgung durch die Sicherheitskräfte, und ich zweifle nicht daran, dass die Rache dieses großen Märtyrers durch die Kriminellen sicher ist“, fügte Raisi hinzu. In der Stadt Teheran ist am Sonntag ein Mitglied der Revolutionsgarden vor seinem Haus erschossen worden. Oberst Sajjad Khodaei ist bei einem bewaffneten Angriff von zwei Motorradfahrern auf einer Straße in der iranischen Hauptstadt getötet worden.