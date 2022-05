Präsident Raisi trifft in Maskat ein

Raisi reiste am heutigen Montag auf offizielle Einladung des Sultans von Oman in das Land, um die Diplomatie der Volksregierung fortzusetzen und die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interaktionen auszubauen.

Bei der Ankunft am Flughafen von Maskat wurde Raisi von den höchsten Beamten des Landes begrüßt, und die offizielle Begrüßungszeremonie unseres Präsidenten fand im Palast des Sultans von Oman statt.

Sayyed Ebrahim Raisi sagte am Montagmorgen vor der Reise nach Maskat: „Die Reise in den Oman ist ein Schritt, um gute Beziehungen zu den Nachbarn aufzubauen, und wir hoffen, dass diese Reisen fortgesetzt werden.“

„Unsere politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Oman sind gut. Aber dieses Niveau der Beziehungen ist für beide Länder nicht akzeptabel“, fügte er hinzu.

„Die Entwicklung der bilateralen und regionalen Beziehungen wird im Mittelpunkt der Gespräche stehen, und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen in der Region ist auch eines der Themen dieser Reise“, betonte der iranische Präsident.

Ein offizielles Treffen im Palast Al-Alam, ein bilaterales Treffen mit dem Sultan von Oman, die Unterzeichnung mehrerer Kooperationsdokumente, ein Treffen mit iranischen Einwohnern und ein Treffen mit omanischen Geschäftsleuten und Wirtschaftsaktivisten sind Ayatollah Raisis eintägige Reisepläne in dieses Land.

Der Besuch des Präsidenten in Maskat ist der erste Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran in diesem Land während der Regierungszeit des neuen Sultans von Oman und der fünfte Auslandsbesuch des Präsidenten in den 9 Monaten der 13. Regierung.