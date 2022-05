Ein Verteidiger des Schreins wurde in der Mojahedin-e-Islam-Straße gemartert

Teheran (IRNA) - Am Sonntagabend ermordeten zwei Motorradfahrer in der Mojahedin-e-Islam-Straße in Teheran einen der Verteidiger des Schreins, Sayad Khodaei, als er gerade sein Haus betreten wollte.

Heute (Sonntag) gegen 16:00 Uhr erschossen zwei Motorradfahrer in der Nähe der Mojahedin-e-Islam-Straße in Teheran einen der Verteidiger des Schreins mit fünf Kugeln, als er gerade dabei war, sein Haus zu betreten. Laut informierten Quellen werden die Angreifer von Geheimdienst- und Sicherheitskräften verfolgt. Die ersten Bilder vom Ort des Martyriums von Hassan Sayad Khodayari: Die Revolutionsgarden bestätigten den Märtyrertod von Oberst Sayad Khodaei Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des IRGC verurteilte in einer Erklärung den kriminellen Akt des konterrevolutionären Terrorismus und Elemente, die mit globaler Arroganz im Märtyrertod eines der Verteidiger des Schreins verbunden sind. Laut dieser Ankündigung wurde heute Abend (Sonntag) in einer der Gassen, die zur Mojahedin-e-Islam-Straße im Osten von Teheran führen, „Colonel Sayad Khodaei“ das Ziel eines terroristischen Verbrechens konterrevolutionärer und mit globaler Arroganz verbundener Elemente. Die Revolutionsgarden betonten, dass die notwendigen Maßnahmen zur Identifizierung und Verhaftung des oder der Angreifer erwartet werden und im Gange sind.