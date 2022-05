Irans Squashspieler gewinnt Goldmedaille bei den internationalen Wettbewerben in Katar

„Das Internationale Squash-Turnier fand in Katar statt, wo der Vertreter Ost-Aserbaidschans in der Altersklasse unter 13 Jahren die Goldmedaille gewann“, erklärte Mohammad Hossein Hassanzadeh am Sonntag.

„Ein weiterer Vertreter der Provinz in der Altersklasse der unter 19-Jährigen war Pouya Shafieifard, der bei diesen Wettbewerben den fünften Titel gewann“, fügte er hinzu.

„Das iranische Squash-Team gewann bei diesem Wettbewerb 2 Gold- und 2 Silbermedaillen“, betonte er.

„Derzeit gibt es in der Provinz Ost-Aserbaidschan etwa 120 Squashspieler und 180 Squashspielerinnen“, stellte er fest.

Die Athleten aus dem Iran, Indien, Pakistan, Katar, Ägypten und Singapur nahmen an diesen Wettbewerben teil.