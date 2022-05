Das iranische Alysh-Frauenteam gewinnt die Asienmeisterschaft 2022

Das einzige Gold ging an Sara Alipur, nachdem sie ihre Rivalen aus der Mongolei, Turkmenistan, Kirgisistan und Usbekistan in der 75 kg-Kategorie besiegt hatte.

Sepideh Babaei (55 kg), Sheyda Fahimi (65 kg), Sahar Qanizadeh (70 kg) und Hanieh Ashuri (+75) gewannen jeweils Silbermedaillen.

Die iranische Wrestlerin Fateme Fatahi in der 60-kg-Gewichtsklasse schlug ihre Rivalen aus Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan und Kirgisistan und holte sich die Bronzemedaille.

Die Asian Alysh Championship begann am 21. Mai und endet am 23. Mai in der kirgisischen Stadt Osh.

Es ist darauf hingewiesen, dass die iranische Frauenmannschaft nach dem Gewinn einer Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille zur Siegerin der Alysh Wrestling World Competitions 2019 ernannt wurde, die in der kasachischen Stadt Nur-Sultan stattfanden.

Alysh ist ein Wrestling-Stil. Konkurrenten tragen Hosen, Jacken und Gürtel und müssen sich immer an die Gürtel ihrer Gegner halten. Ihr Ziel ist es, ihre Gegner auf die Matte zu werfen.