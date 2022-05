Iran kritisiert Untätigkeit internationaler Institutionen gegenüber afghanischen Flüchtlingen

Bei einem Treffen mit der stellvertretenden bulgarischen Außenministerin Valislava Petrova am Samstagabend verwies Majid Mirahmadi auf die Welle afghanischer Flüchtlinge nach den jüngsten Entwicklungen im Land und sagte: 'Mehr als fünf Millionen afghanische Flüchtlinge leben in iranischen Flüchtlingslagern.'

Ihm zufolge hat die Islamische Republik Iran diese Einwanderer in einer humanitären Aktion und im Gegensatz zu vielen Ländern, die Menschenrechte beanspruchen, willkommen geheißen. Bisher haben diese Asylsuchenden, wie iranische Staatsbürger, subventionierte Einrichtungen und Güter genutzt.

Der stellvertretende Innenminister nannte die aktuelle Situation in Afghanistan ein Produkt der US-Maßnahmen und fuhr fort: 'Die Amerikaner sind die Quelle der Instabilität und des Elends in Afghanistan, und ohne ihren Willen wären diese Bedingungen in Afghanistan nicht geschaffen worden.'

Mir Ahmadi kritisierte das Versagen europäischer Länder und internationaler Gremien, dem Iran bei der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge zu helfen und betonte, dass der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge weniger als ein Tausendstel der Kosten bezahlt hat, die der Iran für afghanische Flüchtlinge ausgibt.