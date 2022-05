Robotics World Championship: Iranischer Student belegt den ersten Platz

„Baghdadi, der an einer Schule in der Stadt Karaj in der Nähe der Hauptstadt Teheran studiert, gewann den ersten Platz bei den Wettbewerben“, sagte ein leitender Bildungsbeamter der Provinz Alborz, Ali Hajargasht, am Samstag in einem Interview mit IRNA.

„Robotik eignet sich hervorragend für Schüler*innen, die schon in jungen Jahren daran interessiert sind, Robotik zu lernen“, fügte er hinzu.

„Die Studenten aus dem Iran und verschiedenen europäischen Ländern wie Italien und Frankreich nahmen an diesem Turnier teil, das am 7. und 8. Mai in der Türkei stattfand“, betonte er.