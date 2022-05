Entwurf eines Ölquellen-Verfolgungssystem durch iranische Forscher

Forschern der Fakultät für Vermessungsingenieurwesen der Universität Teheran ist es erstmals gelungen, ein System zu entwickeln, das in der Lage ist, Ölquellen zu identifizieren und Ölflecken auf Meereshöhe zu verfolgen.

Mehdi Hassanlou, außerordentlicher Professor der Fakultät für Vermessung und Spatial Information Engineering, Universität Teheran, und der Projektleiter betonten die Bedeutung des Entwurfs und Baus dieses Systems zur Überwachung innerhalb der Wassergrenzen aufgrund der langen Wassergrenzen des Iran im Norden und Süden.

Er sagte: 'Zusätzlich zur Identifizierung von Ölteppichen und Quellen hat dieses System die Fähigkeit, ihre Bewegungsrichtung auf der Wasseroberfläche zu bestimmen. Dies ist wichtig in Bezug auf die Umwelt und die Planung und Entscheidungsfindung.'

Als weiteren Vorteil und Funktion dieses Systems nannte er die Entdeckung von Ölquellen und fügte hinzu: 'Neben der Existenz von Ölvorkommen an Land ist es eine der wichtigen Quellen von Ölquellen in den Meeren, die aus Ölquellen im Meer fließen und auf der Meeresoberfläche erscheinen. Das System ist in der Lage, den Standort von diesen Quellen zu erkennen und die gewünschten Informationen durch die Verarbeitung von Satellitenbildern zu extrahieren.'

Laut Hassanlou ist das System in der Lage, Informationen in sehr großem Umfang sehr schnell zu empfangen und zu verarbeiten und anhand der Bilder, die die Referenzorte sind, die neue Position von Quellen und Flecken zu bestimmen.

'Wenn man bedenkt, dass dieses System die Bewertung in einem sehr großen Maßstab durchführt, besteht das Ziel darin, die genaue Position der Punkte und Quellen zu finden, was mit einer Genauigkeit von 95 % erfolgt.', so er.