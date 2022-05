Die Gasproduktion aus Gasfeld South Pars im Jahr 1401 um 6% gestiegen

„Mit der Produktionssteigerung aus den Phasen 11, 13 und 16 wird es in diesem Winter zu einem Wachstum der Gasförderung aus diesem Feld von etwa 6 % kommen“, sgate Mohammad Meshkinfam am Samstag.

„In diesem Jahr wird die Gasproduktion in Phase 11 von South Pars beginnen. In diesem Winter werden in Phase 11 von South Pars täglich 12 Millionen Kubikmeter Gas gefördert“, fügte er hinzu.

„Insgesamt wird die Gasproduktion aus dem gemeinsamen Feld South Pars um 40 Millionen Kubikmeter pro Tag steigen und bis zu diesem Winter 740 Millionen Kubikmeter pro Tag erreichen“, betonte er.

„Die Pipeline-Reparatur der Phase 11 wurde erfolgreich abgeschlossen und befindet sich nun in Produktion. Die Pipeline transportiert derzeit täglich fast 20 Millionen Kubikmeter Gas vom Meer an Land“, stellte Meshkinfam fest.