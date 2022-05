Ayatollah Raisi wird am Montag in den Oman reisen

Ein offizielles Treffen im Palast Al-Alam, ein bilaterales Treffen mit dem Sultan von Oman, die Unterzeichnung mehrerer Kooperationsdokumente, ein Treffen mit iranischen Einwohnern und ein Treffen mit omanischen Geschäftsleuten und Wirtschaftsaktivisten sind Ayatollah Raisis eintägige Reisepläne in dieses Land.

Der Besuch des Präsidenten in Maskat ist der erste Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran in diesem Land während der Regierungszeit des neuen Sultans von Oman und der fünfte Auslandsbesuch des Präsidenten in den 9 Monaten der 13. Regierung.

Dem Bericht zufolge reiste vergangene Woche eine 50-köpfige Delegation iranischer Geschäftsleute und Wirtschaftsaktivisten in den Oman, um den Weg für den Ausbau der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Iran und Oman zu ebnen.