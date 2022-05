Der EU-Außenbeauftragte diskutiert telefonisch mit dem iranischen Außenminister

In diesem Gespräch erklärte Amir Abdollahian unter Bezugnahme auf den kürzlichen Besuch des politischen Direktors des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Enrique Mora, in Teheran, dass bei seinem Besuch Initiativen in Betracht gezogen wurden.

Unter Bezugnahme auf die Ernsthaftigkeit der Islamischen Republik Iran in einem starken und dauerhaften Abkommen sagte er, dass Teheran den guten Willen habe, ein Abkommen zu erreichen.

In diesem Zusammenhang dankte der Außenminister unseres Landes den konstruktiven Bemühungen von Joseb Borrell und Enrique Mora.

„Die Islamische Republik Iran hat immer betont, dass sie den Einsatz von Krieg ablehnt, auch in der Ukraine. Der Iran hat bei der Bewältigung der Krise im Jemen, in Afghanistan, in der Ukraine und dergleichen nie mit zweierlei Maß gemessen“, fügte er hinzu.

Er verwies auf seine Gespräche mit den Außenministern Russlands und der Ukraine in den vergangenen Monaten.

Er kündigte die Bereitschaft unseres Landes an, Frieden und Sicherheit zu unterstützen.

In diesem Gespräch betonte Joseph Borrell die Initiativen, die die Islamische Republik Iran während der Wiener Gespräche vorgebracht hatte.

„Wir sind entschlossen, unsere Bemühungen im laufenden Kontakt zwischen Teheran und Washington fortzusetzen, um die Ansichten näher zu bringen. Ich hoffe auf ein gutes Ergebnis“, sagte er.

Er lobte auch die Bemühungen der Islamischen Republik Iran, die Krise in der Ukraine zu lösen, und sagte, dass die Bemühungen des Iran, die Parteien zu Gesprächen einzuladen und einen Waffenstillstand anzubieten, dem guten Willen der Islamischen Republik Iran zu verdanken seien.

„Leider werfen sich beide Seiten gegenseitig vor, keinen Verhandlungswillen zu haben, und unter solchen Umständen wird es schwierig sein, Frieden zu erreichen“, stellte er fest.