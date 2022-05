Konstruktive Beziehungen zwischen den Nachbarländern sind der wirksamste Faktor zur Stärkung der regionalen Sicherheit

Bei einem heutigen Treffen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik Aserbaidschan, Shahin Mustafayev, sagte Seyyed Ebrahim Raisi, dass die Islamische Republik Iran die Förderung der wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und handelspolitischen Zusammenarbeit mit Aserbaidschan begrüße.

„Die vollständige Umsetzung der Teheran-Baku-Abkommen in verschiedenen Bereichen, einschließlich Wirtschaft und Transit, erfordert praktische Schritte Aserbaidschans“, fügte er hinzu.

„Der Iran und Aserbaidschan haben verwandtschaftliche Beziehungen. Kein Faktor darf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern beeinträchtigen“, betonte Raisi.

In Bezug auf das Treffen zwischen den Präsidenten des Iran und Aserbaidschans in Aschgabat, Turkmenistan, sagte der stellvertretende Ministerpräsident der Republik Aserbaidschan: „Das Treffen in Aschgabat ist historisch und hat neue Seiten in der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Ländern aufgeschlagen.“

Er kündigte Pläne zur Schaffung neuer Projekte und Vereinbarungen in den Bereichen Schiene, Straße und Transit an, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auszubauen.

„Aserbaidschan strebt an, die Kapazität des Gasaustauschs in Zusammenarbeit mit dem Iran zu erhöhen, und gleichzeitig wollen wir das Stromaustauschprojekt von Turkmenistan nach Aserbaidschan durch die Islamische Republik Iran umsetzen“, stellte Shahin Mustafayev fest.