Iran ist der drittgrößte Honigproduzent der Welt

Bei einer Feier zum Weltbienentag in der iranischen Stadt Karaj rief Tahmasebi dazu auf, die Bienenvölker und die Honigproduktion im Land zu steigern.

Er fügte hinzu, dass im persischen Jahr 1400 (März 2021 bis März 2022) im Iran 111.000 Tonnen Honig produziert wurden, was einen Rückgang von 3.000 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr bedeutete.

„Die Zahl der Bienenstöcke stieg auf 11 Millionen, was den Iran in diesem Bereich zu einem der fünf führenden Länder der Welt macht“, betonte er.

„Vor dem Sieg der Islamischen Revolution gab es im Land 850.000 Bienenstöcke, die jetzt 11 Millionen erreicht haben, während die Honigproduktion von 5.000 auf 111.000 Tonnen gestiegen ist“, erklärte er.

„Derzeit beträgt der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Honig im Land 1.313 Kilogramm, was in Industrieländern 2,5 kg entspricht. Leider haben wir in den letzten Jahren aufgrund menschlichen Fehlverhaltens Schritte unternommen, um Bienen auszurotten“, fuhr er fort.

„Bienen spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Ernährungssicherheit, sodass die Weltbevölkerung bis 2050 9 Millionen erreichen wird, und die Versorgung dieser Bevölkerung mit Nahrung erfordert einen Plan“, stellte er fest.