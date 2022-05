Iran kündigt eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern bei der Herstellung von Aufklärungsdrohnen an

In Bezug auf den jüngsten Besuch des Generalstabschefs der iranischen Streitkräfte, General Mohammad Bagheri, in Tadschikistan sagte er, dass solche Reisen stattfinden würden, um die Verteidigungsdiplomatie in der Region zu entwickeln.

Er erwähnte die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität wie Drogen und den Erfahrungsaustausch, die während des Besuchs von General Bagheri in Tadschikistan erörtert worden seien.

„Während dieses Besuchs wurde in Tadschikistan auch ein Werk zur Herstellung iranischer Drohnen eröffnet. Diese Anlage wird nur iranische Aufklärungsdrohnen produzieren“, fügte er hinzu.

Am 6. Mai traf der Stabschef der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran (IRI), Generalmajor Mohammad Bagheri, in Duschanbe (Tadschikistan) ein und führte eine hochrangige Delegation an, um die militärische Zusammenarbeit mit dem Nachbarland auszubauen.