Der Prozess, iranisches Öl zu einem guten Preis zu verkaufen, geht energisch weiter

In einem Gespräch am Rande der am Mittwoch abgehaltenen Kabinettssitzung betonte Oji, dass der Iran seine eigenen Kunden auf dem Ölmarkt habe und neue Märkte gefunden habe, die zu erhöhten Exporten von persischem Rohöl beitragen.

„Das Arash-Gasfeld wird von Kuwait, Saudi-Arabien und dem Iran geteilt, und das Außenministerium berät sich, um den Streit im Zusammenhang mit dem Betrieb dieses Feldes beizulegen, und die Installation der Plattform wird bald abgeschlossen sein“, fügte er hinzu.

Zu den Errungenschaften der Öl- und Gasausstellung und den unterzeichneten Memoranden sagte der Ölminister: „Die Öl-, Gas- und Petrochemieausstellung ist eine der größten Ölmessen der Welt und mehr als 1.200 in- und ausländische Unternehmen nahmen an dieser Veranstaltung teil.“

„In diesem Jahr werden 44 halbfertige Projekte im Wert von 13 Milliarden US-Dollar eingeweiht und in Betrieb genommen, und wir werden mehr als 22 Projekte im Wert von 30 Milliarden US-Dollar starten“, stellte er fest.