Der Iran arbeitet daran, die Nutzung erneuerbarer Energien zu erhöhen

Erneuerbare Energien gehören zu den saubersten Energien, die der Mensch heute nutzen kann, um Strom zu erzeugen und gleichzeitig die Umwelt zu schonen, um sich ein besseres Leben zu schaffen.

Die Intensität der Sonneneinstrahlung in unserem Land ist höher als in vielen anderen Ländern, was den Einsatz von Solarkraftwerken zur Stromerzeugung kostengünstiger machen wird.

Außerdem hat diese Energieart den Ausstoß von 83.000 Tonnen Treibhausgas (CO2) verhindert.

Der Bau einer 10.000-MW-Anlage für erneuerbare Energien ist einer der Pläne, die Energieminister Ali Akbar Mehrabian in der 13. Regierung angekündigt hat.

Er betrachtete die Förderung erneuerbarer Energien als das zentralste Programm im Energieministerium und betrachtete den Schutz von Ressourcen und der Umwelt als Schlüsselpolitik, wobei der Schwerpunkt auf dem Bau erneuerbarer Kraftwerke im Verhältnis zum Nachfragewachstum lag.