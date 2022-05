Was ist Mojahedin-e Khalq Organization und warum wird sie von den USA unterstützt?

Diese Organization war eine Gruppe, die am 20. Juni 1981 Terroranschläge im Iran startete. In den Aufzeichnungen dieser Gruppe wurden über 12.000 Attentate verzeichnet.

Die Opfer dieser Gruppe waren sowohl iranische Beamte als auch einfache Menschen, und die Altersgruppe der Opfer reicht von einem dreijährigen Kind bis zu einem 89-jährigen Mann.

Die Aktionen wie Massenmorde an Menschen, die Explosion des Büros der Partei der Islamischen Republik und die Ermordung von 72 iranischen Beamten zusammen mit dem damaligen Justizchef, die Explosion des Büros des Premierministers, die zum Martyrium des damaligen Präsidenten und Premierministers des Iran führte, und die Ermordung hochrangiger Armeekommandanten.

Die Gruppe floh auch aus dem Iran und kam im Irak an, wo sich der derzeitige Anführer der Gruppe, Masoud Rajavi, mit dem irakischen Diktator Saddam traf. Die Gruppe trat im Jahr 1985 mit ihm in die Kooperationsphase in seinem aufgezwungenen achtjährigen Krieg gegen den Iran (1980-1988) ein.

Die zahlreichen Verschwörungen und Verbrechen dieser kleinen Gruppe sind im Gedächtnis der Iraner registriert. Diese Gruppe wird vom iranischen Volk und allen politischen Strömungen in diesem Land mit unterschiedlichen Ansichten gehasst, und selbst die iranische Opposition zögert, die geringste Zusammenarbeit mit dieser Gruppe zu zeigen.

Angesichts einer solchen Situation gab der frühere US-Außenminister Mike Pompeo unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im MKO-Hauptquartier bekannt, dass er sich als Mitglied dieser kleinen Terrorgruppe betrachte.

Die MKO hat eine lange und dunkle Geschichte zahlreicher und abscheulicher Morde wie Verbrennungen, Enthauptungen, Amputationen und zahlloser anderer ähnlicher Fälle, deren Berichte über einige Teile dieser Terroranschläge in verschiedenen Ausgaben ihrer Zeitschrift mit dem Titel „Mujahed“ veröffentlicht wurden.

Einige Verbrechen dieser kleinen Terrorgruppe sind:

- Die Morde von 1988:

Die Kriminalitätsrate der MKO im Jahr 1988 entspricht fast dem Höhepunkt ihres Verrats im Jahr 1980. Die Ermordung von 1503 Menschen in nur einem Jahr gehört zu den Verbrechen der MKO.

- Die Morde 1983-1984:

Zwischen April 1983 und März 1984 ermordeten die Mitgieder der Gruppe 4.583 iranische Bürger. Diese Morde fanden in Provinzen wie Teheran, Shiraz, Ahvaz, Qom, Isfahan, Mazandaran, Hamedan, Guilan, Semnan, Tabriz, Kurdistan usw. statt.

- Die Ermordung von Bürgern in Teheran

Als Fortsetzung ihrer terroristischen Operationen gegen das iranische Volk ließen die Heuchler am 22. Februar 1982 eine Bombe auf dem Eshratabad-Platz in Teheran explodieren, diesmal töteten sie 11 Zivilisten und verletzten 25 weitere Bürger.

Darüber hinaus explodierte die kleine Gruppe am 1. Oktober 1982 eine weitere Bombe auf dem Imam-Khomeini-Platz und in der Nähe des Telekommunikationsgebäudes, wobei 64 persische Bürger getötet wurden.

- Die Verbrechen der MKO gegen die Schiiten und irakischen Kurden

Die kleine Terrorgruppe tötet nicht nur die iranischen Behörden und die iranische Nation. Während ihrer Anwesenheit im Irak ermordeten die Heuchler mit Unterstützung Saddams Tausende irakischer Kurden oder Schiiten.

In dieser Hinsicht gibt es viele Hinweise darauf, dass nach Ende des vom Irak aufgezwungenen Krieges die Terroristen der kleinen Gruppe in einer Operation mit dem Titel „Morvarid“, die zur Unterstützung des irakischen Baath-Regimes durchgeführt wurde, die Kurden töteten.

- Europa und die USA ignorieren die Sabotage- und Terrorakte der MKO

In den letzten zwei oder drei Jahrzehnten ihres Aufenthalts in Europa hat die MKO neben Angriffen auf iranische Botschaften auch zahlreiche Sabotageakte gegen Europäer begangen.

Im vergangenen Jahr (2021) wurden mehrere Mitglieder der kleinen Gruppe in Albanien wegen Drogenhandels, Menschenhandels und Geldwäsche festgenommen.

Im Jahr 2003 verhörte die französische Polizei 17 Personen, darunter die derzeitige Anführerin der Gruppe, Maryam Rajavi, wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit Kriminellen im Zusammenhang mit einer Terroroperation.

2018 wurden zwei ihrer Mitglieder in Belgien festgenommen, aber in all diesen Fällen wurden die illegalen Aktionen dieser kleinen Gruppe aus illegalen Gründen ignoriert.

2012 schloss das US-Außenministerium unter dem Mandat von Hillary Clinton die MKO aus politischen Gründen von ihrer Terroristenliste aus, während die kleine Gruppe den Mord an mehreren US-Bürgern in ihren schwarzen Aufzeichnungen hat.

Zuvor, 2009, hatte auch die Europäische Union (EU) die kleine Gruppe von der Liste terroristischer Organisationen gestrichen.

- Hamid Nouris Prozess und MKO-Behauptungen

Hamid Nouri, ein pensionierter Angestellter der Justiz der Islamischen Republik Iran, wurde 2019 bei seiner Ankunft in Stockholm, Schweden, am Flughafen festgenommen. Er wurde beschuldigt, eine Rolle bei der Hinrichtung einiger Mitglieder der MKO im Jahr 1988 gespielt zu haben.

Fast hundert Gerichtsverhandlungen wurden abgehalten, um ihn vor Gericht zu stellen.

Der Sprecher der iranischen Justiz Zabihollah Khodayian wies darauf hin, dass Nouris Fall nicht als Gerichtsverfahren bezeichnet werden könne, da er einen politischen Aspekt habe.

Er fügte hinzu, dass das Stockholmer Gericht in dieser Hinsicht die internationalen und sogar nationalen Mindeststandards des europäischen Landes selbst nicht respektiert habe.

Auch der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hielt in einem Telefongespräch mit Ann Linde, seiner schwedischen Amtskollegin, den Prozess gegen den Staatsbürger Nouri für „illegal“.

Er stellte fest, dass es eine Sache des Bedauerns sei, dass eine Terroristengruppe, deren Verbrechen gegen die Menschen im Iran und sogar im Irak während Saddams Baath-Regime offenkundig seien, diesen Prozess in Schweden übernommen habe.

Nach Angaben des Medienzentrums der Justiz der Islamischen Republik verfolgt Schweden Nuri auf der Grundlage der Behauptungen einer der kriminellsten Terroristengruppen in der gesamten Geschichte des Iran, obwohl es immer noch keine dokumentierten Beweise gegen ihn gibt.

Ihm wurde keine Chance gegeben, sich vor einem schwedischen Gericht zu verteidigen, und seine Anwälte waren nicht bereit, ehrlich mit ihm zusammenzuarbeiten.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren durfte er weder beim Augenarzt untersucht noch eine Brille getragen werden.

Schwedische lokale Medien verwenden „seltsamer Prozess“, um den Prozess gegen Hamid Nouri zu beschreiben. Der Prozess wurde von der MKO-Gruppe eingeleitet und mit gefälschten Dokumenten fortgesetzt.

Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche unter Berufung auf Mitglieder der MKO beantragt, den iranischen Staatsbürger zu lebenslanger Haft zu verurteilen.

Es scheint, dass es jetzt, da eine neue Runde von Hamid Nouris Gerichtsverhandlungen begonnen hat, angebracht ist, dass die Öffentlichkeit darüber informiert wird, was vor diesem Gericht passiert ist.