Die USA haben einer iranischen Diabetesforscherin die Einreise ins Land untersagt

Die Harvard Law School hat bekannt gegeben, dass sie die US-Bundesregierung im Namen von Maryam Shamlou verklagt hat.

Wie Associated Press berichtete, reichte die Harvard Law School am Dienstag auch eine Beschwerde an dem Büro für Zivilrecht des Heimatschutzministeriums der USA ein.

Dem Bericht zufolge heißt es in der Beschwerde, dass US-Grenzschutzbeamte ihnen die Einreise in die Vereinigten Staaten nicht erlaubten, weil Maryam Shamloo und ihr Ehemann im Iran geboren wurden.

Die Beschwerde fordert die US-Bundesregierung auf, Maryam Shamlou schnellstmöglich ein Visum zu erteilen, damit sie nach einem Jahr Verspätung bis zum 6. Juli ihr Studium aufnehmen kann.

Maryam Shamlou sagte in einer Erklärung: „Ich habe mich in den letzten 5 Jahren sehr bemüht, dieses Stipendium nutzen zu können. Ich hatte gehofft, mein Wissen über Diabetesbehandlungen zu erweitern, indem ich nach Harvard ging.“

Ein Sprecher des Justizministeriums teilte der Associated Press per E-Mail mit, er habe keinen Kommentar.