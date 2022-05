Die Sorgen der Länder um Energie- und Ernährungssicherheit müssen zu einer Chance für globale Zusammenarbeit werden

Teheran (IRNA) - Der stellvertretende iranische Außenminister für politische Angelegenheiten wies auf einem Treffen mit seiner slowakischen Amtskollegin Ingrid Brocková am Montag in Teheran hin und twitterte, dass globale Sorgen um Energie- und Ernährungssicherheit in eine Chance für globale Zusammenarbeit umgewandelt werden müssen.

Ingrid Brocková traf am Montag in Teheran mit Ali Bagheri Kani, dem stellvertretenden iranischen Außenminister für politische Angelegenheiten, zusammen. „Die globalen Bedingungen haben Energie- und Ernährungssicherheit für viele Länder mehr denn je zu einer Priorität gemacht. Daher sollten Anstrengungen unternommen werden, um die globale Sorge um „Ernährungssicherheit“ und „Energiesicherheit“ in eine Gelegenheit für Interaktion, Kooperation und sogar Solidarität in der globalen Arena zu verwandeln, damit alle Nationen eine sichere und klare Vision für die Zukunft haben“, fügte er hinzu. „Heute erkennen alle, einschließlich der europäischen Länder, den korrekten Ansatz und die Vision des Iran in den letzten ein oder zwei Jahrzehnten an, um Probleme im Irak, in Afghanistan und Syrien zu lösen“, betonte er. „Die Kosten für das Scheitern der Politik der Vereinigten Staaten und einiger europäischer Regierungen in der Region werden nicht einfach von diesen Regierungen getragen, sondern von den Menschen dieser Länder. Vielmehr sind es die Menschen in diesen Ländern, die die Hauptlast der Kosten und Verluste bei der Umsetzung dieser fehlgeleiteten Politik getragen haben“, stellte Bagheri Kani hinzu.