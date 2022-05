Deutscher Aktivist: Palästina; ein globales Problem / Widerstand ist der einzige Weg, um die Besatzer zu besiegen

Laut IRNA nahmen Muslime, die in verschiedenen deutschen Städten leben, an der diesjährigen Demonstration zum Welt-Al-Quds-Tag in Frankfurt teil, um die Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk zu verurteilen.

Die Kundgebung fand trotz eines Berliner Gerichtsurteils statt, das antizionistische Kundgebungen in der deutschen Hauptstadt verbietet.

Mehr als 2.000 Muslime aus verschiedenen deutschen Städten, darunter Bremen, Nürnberg, München, Augsburg, Leverkusen und Den Haag, Niederlande, gingen bei dem großen Marsch in Frankfurt, organisiert von der Koran- und Ahl al-Bayt-Schule. Sie verurteilten die Verbrechen des zionistischen Regimes, während sie die Rechte des palästinensischen Volkes verteidigten.

Bei dieser Gelegenheit führte die Nachrichtenagentur IRNA ein Interview mit „Ibrahim Tschakar“, einem Soziologen und Leiter des Berman-Zweigs dieser Gesellschaft, der auch einer der Hauptredner der Veranstaltung war.

Wie beurteilen Sie die jüngsten Verbrechen des zionistischen Regimes in Jerusalem?

In diesen Tagen werden wir Zeugen der schwersten Angriffe und Schändungen der Zionisten auf die Al-Aqsa-Moschee als erste Qibla der Muslime.

Die Frage, die sich stellt, ist, woher nimmt das zionistische Regime den Mut, solche Maßnahmen zu ergreifen? Es ist jedem klar, dass der Grund für diesen Mut und die Fortsetzung der zionistischen Verbrechen die unerschütterliche und uneingeschränkte Unterstützung dieses Regimes durch die westlichen Regierungen, angeführt von den Vereinigten Staaten, ist.

Ein weiterer Grund für diese Leichtsinnigkeit der Zionisten ist das Vorgehen einiger islamischer und arabischer Länder in der Region in den letzten Jahren, die Beziehungen zu Tel Aviv zu normalisieren.

Obwohl diese Beziehungen zuvor und im Geheimen bestanden haben, werden sie jetzt Zeugen des Fallens der Vorhänge und des Erscheinens des wahren Gesichts einiger dieser Regierungen.

Aber das größte Ziel einer solchen Aktion ist es, eine gemeinsame Front gegen den Iran und den islamischen Widerstand zu schaffen, der Tag für Tag an Macht gewinnt. Zweifellos sind die Länder, die die palästinensische Sache verraten, an den Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Palästinenser mitschuldig.

In den letzten Wochen hat Israel versucht, die Spannungen des russisch-ukrainischen Krieges auszunutzen, und während sich die öffentliche Meinung auf den Krieg und seine Folgen konzentriert, haben die Zionisten ihren Druck und ihre Verbrechen gegen das palästinensische Volk verstärkt.

Die einzige Möglichkeit, den Verbrechen Israels entgegenzutreten und eine Rolle bei der Vereitelung der finsteren Pläne dieses Regimes zu spielen, besteht darin, dass die muslimischen und freiheitsliebenden Nationen der Welt aufstehen und sich weiterhin den Verbrechen der Zionisten widersetzen.

Welche Wirkung hat der Marsch zum Al-Quds-Tag auf die Verteidigung der unterdrückten Bevölkerung Palästinas?

Imam Khomeini, der Gründer der Islamischen Revolution im Iran, nannte den letzten Freitag des Ramadan „Quds-Tag“ und rief Muslime und freie Menschen auf der ganzen Welt auf, ihre Unterstützung für die palästinensische Sache zu erklären und die Rechte des unterdrückten palästinensischen Volkes zu verteidigen.

Damit machte Imam Khomeini den Muslimen deutlich, dass die Palästina-Frage ein globales Problem ist. Der Zweck der Benennung dieses Tages ist es, der Verbrechen der arroganten Weltmächte zu gedenken und sich gegen diese Mächte zu erheben, um die Rechte der unterdrückten Völker auf der ganzen Welt zu verteidigen.

Ein weiterer Zweck dieser Benennung ist es, Einheit und Solidarität unter den Muslimen zu schaffen, so dass die heutige globale Sensibilität in Bezug auf die Frage Palästina und das besetzte Jerusalem dazu geführt hat, dass es der palästinensischen Sache neues Leben eingehaucht hat.

Mehr als 7 Jahrzehnte der Besetzung palästinensischer Länder haben gezeigt, dass die Zionisten nicht die Absicht haben, die palästinensischen Rechte an ihnen wiederherzustellen, daher ist der Zweck des Marsches zum Al-Quds-Tag nicht nur, die Zionisten zu verurteilen, sondern signalisiert es ein globales Erwachen für die finsteren Pläne Israels und seiner westlichen und regionalen Unterstützer.

Heute sehen wir, dass der Welt-Al-Quds-Tag eine breitere internationale Dimension angenommen hat und sein Einfluss auf die palästinensische Frage zugenommen hat. Wie Imam Khamenei sagte, ist der Quds-Tag ein Symbol für die Würde des islamischen Widerstands und die Demütigung der Besatzer.

Was ist der Grund für das Schweigen westlicher Länder wie Deutschland angesichts der israelischen Besatzung und Verbrechen?

Einer der wichtigsten Gründe für das Schweigen des Westens, einschließlich Deutschlands, gegenüber den Verbrechen Israels ist die Aktivität und der Einfluss der Unterstützer des zionistischen Regimes in allen Bereichen, von den Medien bis hin zu den finanziellen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sphären .

Das Schweigen internationaler Organisationen, angeführt von den Vereinten Nationen, zu diesen Verbrechen ist auch das Ergebnis eines solchen Einflusses und einer solchen Abhängigkeit dieser Organisationen.

Dieser Einfluss geht so weit, dass sogar Proteste und Kritik an Israels Verbrechen angeprangert und mit Etiketten wie „Antisemitismus“ bestraft werden.

Ein weiteres Schweigen der westlichen Länder gegenüber den Verbrechen der Zionisten ist die Verfolgung ihrer politischen Absichten gegen die islamischen Länder, die mit Unterstützung dieses Regimes erfolgt und damit verletzen sie ihre angeblichen Slogans zur Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit.

Wie können andere Regierungen davon überzeugt werden, auf israelische Gräueltaten zu reagieren?

Um andere Länder davon zu überzeugen, die palästinensische Sache zu unterstützen, muss zunächst eine Aufklärung unter den freiheitsliebenden Nationen stattfinden. Diese Aufklärung und Erklärung der Realitäten Palästinas kann den Druck der öffentlichen Meinung auf Israel erhöhen.

Die Länder, die jetzt versuchen, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, haben dies nicht auf einmal getan, sondern jahrelang durch politische und mediale Propaganda die Palästina-Frage heruntergespielt und die Sichtweise ihrer Nationen verändert.

Angesichts dieser betrügerischen Taten ist es unsere Pflicht, diese Heuchelei aufzudecken und Israels finstere Pläne in der Region aufzudecken.

Um diesen Verbrechen entgegenzuwirken, müssen sich die freiheitsliebenden Nationen der Welt der Natur des israelischen Regimes bewusster werden und sich den tosenden Wellen der Unterstützer des unterdrückten palästinensischen Volkes anschließen.