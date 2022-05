Die palästinensische Bevölkerung hat sich seit 1948 verzehnfacht

Die Nachrichtenseite „Arab 21“ zitierte das palästinensische Volkszählungszentrum mit den Worten: Trotz der Vertreibung von mehr als 800.000 Palästinensern im Jahr 1948 und der erzwungenen Umsiedlung von mehr als 200.000 Palästinensern in Nachbarländer, insbesondere Jordanien nach dem Krieg von 1967, ist die Zahl der Palästinenser in der Welt fast 14 Millionen Menschen, von denen fast die Hälfte (7 Millionen) in Palästina leben.

Dem Bericht zufolge betrug die Bevölkerung der Westbank Ende 2021 drei Millionen und zweihunderttausend Menschen und der Gazastreifen fast zwei Millionen und einhunderttausend Menschen. Auch die palästinensische Bevölkerung in Jerusalem hat bis Ende 2021 etwa 477.000 Menschen erreicht.

Das Palästinensische Volkszählungszentrum berichtete auch, dass Palästinenser 49,9 Prozent und die Zionisten 50,1 Prozent der Bevölkerung der besetzten palästinensischen Gebiete ausmachen.