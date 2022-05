Die Union islamischer Studentenvereinigungen verurteilt die Doppelmoral der Menschenrechte in Europa

London (IRNA) - Die Union der islamischen Studentenvereinigungen in Europa gab eine Erklärung heraus, in der sie die doppelten Standards der Menschenrechte in der Region verurteilte.

Sieben Jahrzehnte nach der Veröffentlichung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird der Mangel an Garantien für die Umsetzung dieses Dokuments jeden Tag mehr spürbar. Ein wichtiger Faktor für die Ineffizienz des Dokuments sind die doppelten Standards sowie seine Verwendung als Instrument durch europäische und amerikanische Länder. 1. Letzte Woche wurden wir Zeugen des tragischen und schmerzhaften Akts des direkten, gezielten und absichtlichen Beschusses von Frau Shireen Abu Aqela, einer christlichen Journalistin, durch zionistische Soldaten im besetzten Palästina, unter erheblichem Schweigen von europäischen Regierungen, Menschenrechtskreisen, Medien und Unterstützungsorganisationen. 2. Der neue britische Plan mit einer hohen finanziellen Belastung von 120 Millionen Pfund für die britischen Steuerzahler sieht vor, Einwanderer und Asylsuchende aus Großbritannien abzuschieben und nach Ruanda zu überstellen. 3. Europäische Regierungen haben bei verschiedenen Ereignissen auf der ganzen Welt, vom Jemen, Palästina und Afghanistan bis zur Ukraine, ihre arroganten Interessen über Menschenleben gestellt. 4. Ein weiteres Beispiel ist die Beleidigung des Korans (Verbrennung des Korans), des heiligen Buches von Hunderten Millionen Muslimen in Schweden, durch den Führer der rechtsextremen Partei „harte Linie“, sowie die Verletzung der Grundrechte von Gefangenen , wie das Recht auf einen Anwalt und auf ein faires Verfahren. Am Ende der Erklärung vom Sonntag verurteilte die Union Islamischer Studentenvereinigungen in Europa als Wächter der Rechte der Unterdrückten in der Welt die genannten Aktionen und unzählige ähnliche Fälle.