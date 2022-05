Der iranische Diskuswerfer belegte mit einem Wurf von 54,82 Metern den ersten Platz.

Auch die Athleten aus Litauen und den Vereinigten Staaten belegten die Plätze zwei und drei.

Mehr als 4.000 Athlet*innen aus 80 Ländern haben an der 24. Ausgabe der Olympischen Spiele für Gehörlose teilgenommen, die am 1. Mai begann und am 15. Mai in Caxias do Sul, Brasilien, enden wird.

Der Iran nahm mit 75 Athlet*innen in acht Sportarten an den Olympischen Spielen für Gehörlose teil.