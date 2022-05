Middle East Eye: Afghanische Mädchen gehen zum Studieren in den Iran

Viele afghanische Familien seien in den benachbarten Iran geflüchtet, nachdem die Taliban-Regierung ihr Versprechen, Mädchen den Schulbesuch im März zu ermöglichen, nicht eingelöst habe, heißt es in der Veröffentlichung.

Die Taliban versprachen Mädchen, die wegen der Unruhen im Land nach dem Abzug der Amerikaner im August 2021 sechs Monate lang nicht zur Schule gegangen waren, dass sie ihre Ausbildung zu Beginn des neuen Schuljahres wieder aufnehmen könnten.

Aber am 23. März, als Tausende Teenager-Mädchen in ganz Afghanistan zur Schule zurückkehrten, änderten die Taliban ihre Meinung. Taliban-Wachen, die vor den Schulen stationiert waren, verwehrten den Mädchen den Zutritt und brachten sie mit Tränen in den Augen zurück in ihre Häuser.

In den vergangenen Monaten hat die Terrorgruppe (ISIS) in mehreren Provinzen Afghanistans dreiste Angriffe auf Schulen, Ausbildungsstätten und Gotteshäuser verübt.

Die Angriffe erfolgten trotz wiederholter Behauptungen der Taliban, dass die Sicherheit schließlich in das Land zurückkehren würde, sobald sie an die Macht kommen und die US-geführte Besatzung beenden würden.