Das zionistische Regime setzt seine Verbrechen seit 74 Jahren fort

Der Tag des Elends in Palästina ist nicht auf den 15. Mai 1948 beschränkt, sondern dauert bis heute an; Das zionistische Regime tötet ständig Palästinenser in ihrem Land und vertreibt sie aus ihren Häusern.

Während der Ereignisse vom 15. Mai 1948 starben mindestens zehntausend Palästinenser bei Attentaten, deren Ursache noch unbekannt ist, und somit wurde das palästinensische Volk zum größten Opfer geplanter ethnischer Säuberungen in der modernen Geschichte.

Dies begann, als Großbritannien nach dem Ende der osmanischen Herrschaft seine Versprechen an die Araber brach und durch seinen Außenminister am 2. November 1917 die Balfour-Erklärung herausgab.

Die Tragödie von 1948 führte zur vollständigen Ausrottung des palästinensisch-arabischen Volkes, die sich nicht auf den Verlust von Land beschränkte, sondern darüber hinausging und die materielle Grundlage des palästinensischen Volkes zerstörte.

An diesem Tag übernahmen zionistische Gruppen die Kontrolle über 774 Dörfer und Städte Palästinas, und 531 Dörfer wurden vollständig zerstört, ihre kulturellen und historischen Denkmäler wurden zerstört und der Rest wurde dem Besatzungsregime übergeben.

Dieser Vorfall führte mit britischer Unterstützung zur Besetzung von 78 % des palästinensischen Territoriums, erleichterte die Migration von Juden nach Palästina, die Ausweitung von Siedlungen und die Vertreibung einer großen Zahl von Palästinensern.

Nach Angaben des Palästinensischen Amtes für Statistik erreichte die palästinensische Bevölkerung bis Ende 2019 etwa 13 Millionen, davon leben etwa 5 Millionen im Westjordanland und im Gazastreifen und etwa 1.597 Palästinenser in den besetzten Gebieten von 1948.

Während die Zahl der Palästinenser in den arabischen Ländern etwa 6 Millionen und in anderen Ländern etwa 727.000 erreicht. Viele palästinensische Flüchtlinge leben jetzt in 58 Lagern, darunter 10 Lager in Jordanien, neun in Syrien, 12 im Libanon, 19 im Westjordanland und acht im Gazastreifen.

Jetzt, 74 Jahre nach der Besetzung der palästinensischen Gebiete, setzt das zionistische Regime seine schrecklichen Verbrechen fort.

Die Besetzung eines Großteils Palästinas, die Hinrichtung unschuldiger Menschen, Umsiedlung von Juden in Quds, die Schändung der Al-Aqsa-Moschee, die Ausweitung der Siedlungen, Umsiedlung von Juden im Westjordanland und die Fortsetzung der Belagerung von Gaza gehören zu den Verbrechen, die Israel im Westjordanland und im Gazastreifen begangen hat und andauert.

Das zionistische Regime versucht, seine Verbrechen gegen die Palästinenser zu vertuschen, indem es die Palästina-Frage als das erste Thema der islamischen Welt an den Rand drängt und die Frage der Verhandlungen mit den islamischen und arabischen Ländern der Region zur Normalisierung der Beziehungen aufwirft.

Die Verbrechen der zionistischen Besatzer haben jedoch die Besorgnis der Palästinenser und aller freien Menschen der Welt über das Schicksal von Quds und die rechtmäßigen Rechte des palästinensischen Volkes verstärkt.