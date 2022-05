Protest gegen die Ermordung der Al Jazeera-Reporterin durch die Zionisten in London

Teheran (IRNA) - Tausende Menschen demonstrierten am Samstag in den Straßen Londons, um ihre Empörung über den 74. Jahrestag der Besetzung Palästinas (Tag des Elends) zum Ausdruck zu bringen, und verurteilten die Ermordung der Al-Jazeera-Reporterin durch das Besatzungsregime in Jerusalem.

IRNA-Korrespondent in London berichtete, dass die Anwesenden bei dem Protest die palästinensische Flagge schwenkten und nach Gerechtigkeit für das unterdrückte palästinensische Volk riefen. Die Demonstranten versammelten sich zuerst vor dem BBC-Gebäude und marschierten dann zum Büro des Premierministers mit Slogans mit der Aufschrift „Israel ist ein falsches und rassistisches Regime“. Die Demonstranten, die sich heute vor dem BBC-Gebäude versammelten, trugen Plakate, die gegen das Schweigen der britischen Regierungsmedien zu den Verbrechen des zionistischen Regimes protestierten. Sie riefen: „Gebt Shireen Gerechtigkeit“ und „Gib die Al-Aqsa-Moschee auf“, „Das israelische Regime ist Apartheid“. In einer symbolischen Geste trugen einige Demonstranten Schlüssel und skandierten: „Palästina wird vom Fluss bis zum Meer befreit. In der Stadt Jenin im Westjordanland ist es am letzten Mittwoch zu Konfrontationen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern gekommen. Dabei ist die Al-Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh getötet wurden. Berichten Zufolge umzingelte an diesem Tag die zionistische Armee das Haus eines Palästinensers, was eine Reaktion der Palästinenser hervorrief und zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen den zionistischen Kräften und ihnen führte. Am Ende des heutigen Marsches in London forderten eine Reihe von Gewerkschaftsführern, Antikriegsaktivisten und antizionistischen Juden die Befreiung der besetzten Gebiete und verurteilten die Verbrechen des zionistischen Regimes. Die Demonstration fand am Jahrestag der Besetzung palästinensischer Länder und der Vertreibung Hunderttausender Palästinenser durch zionistische Banden am 15. Mai 1948 statt.