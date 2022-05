Optimismus der Iraner für die WM nach Taremis Erfolg in Porto

Während die Meisterschaft von Taremi mit Porto in der portugiesischen Liga bestätigt ist, hat die renommierte Sportzeitung 'A bola' in einem Bericht den Zustand des Stürmers der iranischen Fußballnationalmannschaft untersucht.

'Taremi träumt von einem großen Ende. Der iranische Stürmer konnte erstmals in einer Saison, die den Erfolg seiner Präsenz in Europa widerspiegelte und seine Stärke zeigte, die Meisterschaft in Portugal erleben.', schrieb A bola in dem Bericht.

Laut dieser Zeitung hat der Erfolg dieses iranischen Fußballstars vor der Weltmeisterschaft 2022 in Katar die Iraner optimistisch gemacht und sein Erfolg hat sie ermutigt.

Taremi hat auch ein weiteres FA-Cup-Finale vor sich, das seine Torzahl in Portugal auf 70 steigern könnte