US-Denkfabrik: Raisi-Regierung gelingt bei der Bekämpfung des Covid-19

Rand Think Tank schrieb in diesem analytischen Bericht: Der Iran hatte mit hohen Raten an Krankenhauseinweisungen und Krankenhausaufenthalten zu kämpfen.

Der Iran gehörte auch zu den Ländern, die dem Ausbruch der Krankheit in den ersten Tagen der Epidemie stärker ausgesetzt waren als andere in der Region und der Welt.

'Die Reaktion des Iran auf die Pandemie hat sich jedoch im Laufe der Zeit allmählich verbessert', sagte der Think Tank Rand.

'Um die Erschöpfung und den Mangel an medizinischem Personal zu verringern, wurden Fachärzte und Pflegekräfte aus anderen Teilen des iranischen Gesundheitssystems, wie etwa medizinischen Ausbildungs- und Forschungszentren, vorübergehend in die am dringendsten benötigten Bereiche versetzt.'

Laut diesem Bericht wandte sich der Iran auch in mehreren Bereichen der Innovation und Technologie zu. Dazu gehören die Gestaltung einer Online-Selbstscreening-Plattform, um den Zustrom von Patienten in medizinische Zentren einzudämmen, und die Produktion von Covid-19-Testkits für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen.

Der Iran sei sehr erfolgreich bei der Bekämpfung der Corona-Epidemie, und der größte Wendepunkt in diesem Kampf wäre, als der Iran mit dem neuen Präsidenten die tägliche Injektion des Covid-19-Impfstoffs beschleunigte.