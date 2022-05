Mohammad Reza Rostami in der 72-kg-Kategorie war der Goldmedaillengewinner.

Die Silber- und Bronzemedaillen wurden jeweils von Morteza Alqosi (97 kg) und Alireza Hassanvand (130 kg) erhalten.

Der Sirakov U-23 Wrestling Cup begann am 12. Mai und endet am 15. Mai in der Hauptstadt von Bulgarien Sofia.