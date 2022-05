Der Fußball-Meisterpokal kommt in den Iran

Teheran (IRNA) - Die Fußball-Meisterpokal wird in 51 Ländern gezeigt und zum ersten Mal wird dieser Pokal in alle 32 Länder getragen, die an der Weltmeisterschaft 2022 teilnehmen.

Laut FIFA soll das WM-Meisterpokal in 51 Ländern gezeigt werden. Nach einer fünftägigen Tournee durch Katar zur öffentlichen Vorführung der Weltmeisterschaft im Gastgeberland der Weltmeisterschaft 2022 begann der WM-Sponsor seine öffentliche WM-Tournee. Zum ersten Mal wird dieser Pokal in alle 32 Länder getragen, die an der Weltmeisterschaft 2022 teilnehmen, wobei der Iran eines der Länder ist, in denen die Weltmeisterschaft gezeigt wird. Kaka und Iker Casillas, die mit den Nationalmannschaften Brasiliens und Spaniens 2002 und 2010 Weltmeister wurden, die Sponsoring-Botschafter der Weltmeisterschaft in verschiedenen Teilen der Welt.